Aggressione con un forcone e stalking: arrestato 54enne di Grottaglie Polizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Polizia: Il personale del Commissariato di Grottaglie ha tratto in arresto un pregiudicato Grottagliese di 54 anni, ritenuto responsabile dei reati di percosse, lesioni personali ed atti persecutori. Lo scorso 31 dicembre il personale della Squadra Volante del Commissariato è intervenuto per la segnalazione di una persona aggredita e ferita da parte di un soggetto armato di forcone. Sul posto la vittima, ferita e sanguinante, ha riferito agli operatori che poco prima era stato aggredito fisicamente e minacciato con un forcone tridente in ferro dal 54enne che lo aveva abbandonato lì vicino alla vista delle pattuglie della Polizia di Stato. A parere dell’aggressore fermato dai poliziotti, la vittima aveva la “colpa” di aver ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 13 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Il personale del Commissariato diha tratto in arresto un pregiudicatose di 54 anni, ritenuto responsabile dei reati di percosse, lesioni personali ed atti persecutori. Lo scorso 31 dicembre il personale della Squadra Volante del Commissariato è intervenuto per la segnalazione di una persona aggredita e ferita da parte di un soggetto armato di. Sul posto la vittima, ferita e sanguinante, ha riferito agli operatori che poco prima era stato aggredito fisicamente e minacciato con untridente in ferro dalche lo aveva abbandonato lì vicino alla vista delle pattuglie delladi Stato. A parere dell’aggressore fermato dai poliziotti, la vittima aveva la “colpa” di aver ...

