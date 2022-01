Uomini e Donne, Roberta Ilaria Giusti ha fatto la sua scelta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roberta Ilaria Giusti ha scelto ma è stato l'altro corteggiatore di Uomini e Donne a ricevere una proposta da Maria De Filippi. Roberta Ilaria Giusti ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne con la scelta, ricaduta su Samuele Carniani; la tronista lo ha preferito a Luca Salatino, l'altro corteggiatore rimasto sul parterre. Luca però si è subito consolato: Maria De Filippi gli ha chiesto di diventare il nuovo tronista del dating show. Oggi 12 gennaio su Canale 5 è andata in onda la puntata della scelta di Roberta Ilaria Giusti, registrata negli Studi Elios prima delle feste natalizie. La tronista ha 21 anni ed è dii origini romane, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 gennaio 2022)ha scelto ma è stato l'altro corteggiatore dia ricevere una proposta da Maria De Filippi.ha concluso il suo percorso acon la, ricaduta su Samuele Carniani; la tronista lo ha preferito a Luca Salatino, l'altro corteggiatore rimasto sul parterre. Luca però si è subito consolato: Maria De Filippi gli ha chiesto di diventare il nuovo tronista del dating show. Oggi 12 gennaio su Canale 5 è andata in onda la puntata delladi, registrata negli Studi Elios prima delle feste natalizie. La tronista ha 21 anni ed è dii origini romane, ...

