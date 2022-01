Storia della risata femminile (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E di come per secoli è stata considerata disdicevole e repressa, con un gran lavoro di medici, filosofi e teologi Leggi su ilpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E di come per secoli è stata considerata disdicevole e repressa, con un gran lavoro di medici, filosofi e teologi

Advertising

EnricoLetta : I politici, anche quelli bravi, si dividono in due categorie: quelli che fanno politica accompagnando il corso dell… - Montecitorio : 'La costruzione dell'#Europa non è un incidente della storia, non è una parentesi; è risultato di lotte, battaglie,… - Agenzia_Ansa : David Sassoli nel suo discorso di insediamento: 'L'Europa non è un incidente della storia'. Un passaggio della sua… - Carmela_oltre : RT @RaiStoria: Oggi #12gennaio a #PassatoePresente Benedetta Calandra e @PaoloMieli, alle 13:15 @RaiTre e 20:30 #RaiStoria, rileggono la pa… - IlMondoDiAllie : RT @prijedoremergen: Ce l'abbiamo fatta #maitroppovecchioperessereamato GRAZIE! GRAZIE DAVVERO A QUELLA FAMIGLIA SPECIALE CHE DA DOMANI DIV… -