Serie A, accordo col Governo per il nuovo protocollo: con 12 positivi stop alla squadra (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Lega Serie A e il Governo hanno trovato l’accordo per il nuovo protocollo per contrastare il caos creato dal Covid La Lega Serie A e il Governo hanno trovato l’accordo per il nuovo protocollo per contrastare il caos creato dall’esplosione dei casi Covid nelle varie squadre. Prodotta una prima bozza, che in questi giorni la Lega dovrà definitivamente accettare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, cambiano le regole per quanto riguarda i positivi: con il 35% (senza Primavera), ovvero circa 11-12 calciatori in una rosa da 33-34 calciatori, stop alle squadre. Per quanto riguarda la “bolla”, invece, con un caso nel gruppo parte la “quarantena soft” ovvero con le squadre ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La LegaA e ilhanno trovato l’per ilper contrastare il caos creato dal Covid La LegaA e ilhanno trovato l’per ilper contrastare il caos creato dall’esplosione dei casi Covid nelle varie squadre. Prodotta una prima bozza, che in questi giorni la Lega dovrà definitivamente accettare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, cambiano le regole per quanto riguarda i: con il 35% (senza Primavera), ovvero circa 11-12 calciatori in una rosa da 33-34 calciatori,alle squadre. Per quanto riguarda la “bolla”, invece, con un caso nel gruppo parte la “quarantena soft” ovvero con le squadre ...

