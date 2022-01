Sai quante persone nel mondo non hanno Internet? Il numero ti stupirà (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Internet, una larga fetta di popolazione mondiale è ancora completamente disconnessa. Il numero ti stupirà. La diffusione di Internet in questo periodo (Pixabay)Al giorno d’oggi il sistema di connessione attraverso Internet risulta fondamentale per la vita di tutti i giorni. Rimanere connessi non solo consente di restare sempre aggiornati su qualsiasi cosa accada nel mondo ma risulta fondamentale anche in ambito lavorativo. Secondo le Nazioni Unite è stato anche e soprattutto la diffusione del Covid-19 a favorire l’utilizzo della Rete. Complici della pandemia ovviamente c’è stato il lockdown ma anche la necessiatà di continuare l’anno scolastico attraverso la didattica a distanza. Stessa cosa è avvenuta in ambito lavorativo insieme alla necessità di comunicare senza poter uscire di ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 12 gennaio 2022), una larga fetta di popolazione mondiale è ancora completamente disconnessa. Ilti. La diffusione diin questo periodo (Pixabay)Al giorno d’oggi il sistema di connessione attraversorisulta fondamentale per la vita di tutti i giorni. Rimanere connessi non solo consente di restare sempre aggiornati su qualsiasi cosa accada nelma risulta fondamentale anche in ambito lavorativo. Secondo le Nazioni Unite è stato anche e soprattutto la diffusione del Covid-19 a favorire l’utilizzo della Rete. Complici della pandemia ovviamente c’è stato il lockdown ma anche la necessiatà di continuare l’anno scolastico attraverso la didattica a distanza. Stessa cosa è avvenuta in ambito lavorativo insieme alla necessità di comunicare senza poter uscire di ...

Advertising

thetrueshade : @_enz29 Enzo nei tre anni in cui Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro ha militato nella juventus l’Inter ci ha gioca… - ALicenziati : @fratotolo2 @paola_demicheli Con quei tagli lo sai quante Coop dell’accoglienza hanno mantenuto? - giuppa64 : @Ty_il_nano Al di là delle battute, il problema è reale se ci si riferisce anche ai tamponi. Sai quante famiglie no… - AutumnSaper : RT @gotenmalfoy: @AutumnSaper dopo aver comprato, letto e pianto con il tuo romanzo e non so più quante altre sensazioni, sono tornata su… - Droghino : RT @Sfigatto: 'SAI QUANTE VOLTE MI È CAPITATO DI INNAMORARMI DI QUALCUNO E POI LUI SI È MESSO CON UN'ALTRA?' KAREN TI CAPISCO. #BACKTOSCHOO… -