Quirinale, Berlusconi a Roma per ‘iniziare’ sua partita Colle (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Silvio Berlusconi è arrivato a Roma per capire da vicino gli umori del palazzo e annusare meglio l’aria che tira su una sua candidatura al Colle. Chi ha avuto modo di sentirlo in questi giorni assicura di averlo trovato molto determinato, convinto di potersi giocare le sue carte dalla quarta votazione in poi (chiederà ai suoi di votare scheda bianche per le prime tre). Il Cav, che ieri sera, a Villa Grande, ha riunito lo stato maggiore di Forza Italia, non si stacca dal pallottoliere e continua a verificare i ‘numeri’ in Parlamento. ”Berlusconi ancora non ha deciso cosa fare e vede quel che succede”, assicura chi ha avuto modo di sentirlo in queste ore. Berlusconi è sempre al telefono, prende appunti, fa mille calcoli. E ascolta anche i dubbi e le perplessità sulla sua discesa in campo quirinalizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Silvioè arrivato aper capire da vicino gli umori del palazzo e annusare meglio l’aria che tira su una sua candidatura al. Chi ha avuto modo di sentirlo in questi giorni assicura di averlo trovato molto determinato, convinto di potersi giocare le sue carte dalla quarta votazione in poi (chiederà ai suoi di votare scheda bianche per le prime tre). Il Cav, che ieri sera, a Villa Grande, ha riunito lo stato maggiore di Forza Italia, non si stacca dal pallottoliere e continua a verificare i ‘numeri’ in Parlamento. ”ancora non ha deciso cosa fare e vede quel che succede”, assicura chi ha avuto modo di sentirlo in queste ore.è sempre al telefono, prende appunti, fa mille calcoli. E ascolta anche i dubbi e le perplessità sulla sua discesa in campo quirinalizia ...

