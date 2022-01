Protocollo Sport | Vezzali | “Giunti a documento uniforme”

Advertising

sportface2016 : +++Sport di squadra, ecco il nuovo protocollo anti-#Covid: stop alle attività con più del 35% dei giocatori positiv… - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 INTESA GOVERNO-REGIONI SU PROTOCOLLO SPORT PROFESSIONISTICI STOP A SQUADRA SE POSITIVO ALMENO IL… - AndreaCordobao : RT @sportface2016: +++Sport di squadra, ecco il nuovo protocollo anti-#Covid: stop alle attività con più del 35% dei giocatori positivi, so… - RadioSportiva : Nella conferenza Stato-Regioni trovata l'intesa per aggiornare il protocollo Covid per gli sport di squadra. Se rag… - sportli26181512 : Accordo Governo-Regioni su nuovo protocollo, stop a squadre con più del 35% di positivi: Durante la Conferenza Stat… -

Ultime Notizie dalla rete : Protocollo Sport

È la nuova norma inserita nella bozza delanti - Covid portato dalla sottosegretaria allo, Valentina Vezzali , alla Conferenza Stato - Regioni. Superata la soglia limite scatterà il ...Sono questi, come apprende l'ANSA, gli elementi principali della bozza del nuovoanti - Covid portato dalla sottosegretaria allo, Valentina Vezzali, alla Conferenza Stato - Regioni, ...16.00 Sport, stop a squadre con 35% positivi Blocco dell'intera squadra se il numero di positivi è superiore al 35% dei com- ponenti del gruppo atleti; isolamento per i positivi e test continui per ...Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ha scritto un tweet per parlare dell'intesa raggiunta per un nuovo protocollo nel calcio. "Intesa in ...