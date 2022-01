Omicidio | 51enne ucciso a bastonate | un arresto

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nelle prime ore di stamattina un uomo è statoa Misano Adriatico, nel Riminese. Gli inquirenti, dai primi accertamenti ritengono che la vittima, unoriginario di Potenza, sia stato preso a. L’arma del delitto gli investigatori ritengono sia stata una mazza di legno o di ferro. I Carabinieri di Riccione hanno avviato immediatamente le indagini e arrestato un uomo straniero, residente da anni in Romagna, e non escludono che l’aggressione sia avvenuta per mettere a segno una rapina. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. (Il Faro online)