"Non serve più a niente". Matteo Bassetti mai così duro con Mario Draghi: vaccino, un errore grottesco (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Riparte la stagione di CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, e nella puntata di martedì 11 gennaio, la prima dopo la pausa per le feste, riparte con Matteo Bassetti che sale in cattedra. A tenere banco, va da sé, è la pandemia, la fiammata dei contagi, Omicron, vaccino e obblighi, insomma tutto il carnet di annessi e connessi pandemici degli ultimi giorni. E il direttore del reparto Malattie infettive del San Martino di Genova ripropone subito il tema cavalcato in giornata, quello dell'abolizione del bollettino, da rendere non quotidiano ma settimanale. Tema che, ha assicurato il sottosegretario Costa, sarebbe arrivato sul tavolo di Roberto Speranza: insomma, la proposta la si sta valutando. "Fare la conta giornaliera dei contagi come facciamo da 700 giorni è fuorviante in un momento come questo. È un ...

