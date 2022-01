Nocera Inferiore, due incidenti gravi: le parole del sindaco Torquato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri e in quella odierna due tristi accadimenti hanno interessato la città di Nocera Inferiore. Ad evidenziarlo è il sindaco Manlio Torquato che fa riferimento ad un primo incidente che ha interessato un cittadino nel pomeriggio di ieri ed i cui esiti tengono la comunità ancora col fiato sospeso ed il secondo, verificatosi oggi pomeriggio, che ha riguardato un operaio di San Valentino, che invece ha perso la vita mentre era al lavoro nella città. “Entrambi appaiono essere funesto esito del destino– ha detto il sindaco Torquato- Alle famiglie di entrambi esprimiamo la nostra più assoluta affettuosa vicinanza, confidando come sempre nell’aiuto di Dio, perché le famiglie in questione siano sollevate dall’angoscia o dal dolore. Al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri e in quella odierna due tristi accadimenti hanno interessato la città di. Ad evidenziarlo è ilManlioche fa riferimento ad un primo incidente che ha interessato un cittadino nel pomeriggio di ieri ed i cui esiti tengono la comunità ancora col fiato sospeso ed il secondo, verificatosi oggi pomeriggio, che ha riguardato un operaio di San Valentino, che invece ha perso la vita mentre era al lavoro nella città. “Entrambi appaiono essere funesto esito del destino– ha detto il- Alle famiglie di entrambi esprimiamo la nostra più assoluta affettuosa vicinanza, confidando come sempre nell’aiuto di Dio, perché le famiglie in questione siano sollevate dall’angoscia o dal dolore. Al ...

