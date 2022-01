Nedved guarito dal Covid: sarà a San Siro per la Supercoppa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) . Non sarà invece presente il presidente della Juve Agnelli Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, è risultato negativo agli ultimi controlli ed è guarito dal Covid. Il dirigente bianconero torna subito operativo e questa sera sarà regolarmente a San Siro per Inter Juve di Supercoppa. Assente, invece, il presidente Andrea Agnelli, che è ancora positivo e non potrà seguire da vicino la propria squadra. In palio questa sera c’è il primo trofeo della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) . Noninvece presente il presidente della Juve Agnelli Pavel, vicepresidente della Juventus, è risultato negativo agli ultimi controlli ed èdal. Il dirigente bianconero torna subito operativo e questa seraregolarmente a Sanper Inter Juve di. Assente, invece, il presidente Andrea Agnelli, che è ancora positivo e non potrà seguire da vicino la propria squadra. In palio questa sera c’è il primo trofeo della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TORINO - Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus risultato positivo nei giorni scorsi, è guarito dal Covid. Nedved si è sottoposto ai controlli di fine isolamento che ne hanno accertato la negatività al virus e questa sera quindi potrà assistere alla partita di Supercoppa italiana contro l'Inter.

