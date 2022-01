Napoli, Spalletti può sorridere: due giocatori rientrano in gruppo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Buone notizie per Luciano Spalletti. Il suo Napoli infatti, dopo aver ritrovato la vittoria casalinga nell’ultimo turno contro la Sampdoria, è pronto a riabbracciare anche due giocatori. Si tratta di Alex Meret e Kevin Malcuit, tornati negativi nelle ultime ore. I due, risultati positivi al Covid la scorsa settimana, sono pronti a rientrare in gruppo per gli allenamenti e saranno a disposizione del tecnico toscano già per il match di Coppa Italia di domani contro la Fiorentina, in programma al Maradona alle ore 18.00. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Buone notizie per Luciano. Il suoinfatti, dopo aver ritrovato la vittoria casalinga nell’ultimo turno contro la Sampdoria, è pronto a riabbracciare anche due. Si tratta di Alex Meret e Kevin Malcuit, tornati negativi nelle ultime ore. I due, risultati positivi al Covid la scorsa settimana, sono pronti a rientrare inper gli allenamenti e saranno a disposizione del tecnico toscano già per il match di Coppa Italia di domani contro la Fiorentina, in programma al Maradona alle ore 18.00. Thomas Cambiaso

