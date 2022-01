Milan, Maldini a caccia di un difensore: la situazione! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Milan che ha iniziato il 2022 al meglio con due vittorie pesantissime con Roma e Venezia. Leao e Theo sono gi uomini indiscussi di questa cavalcata rossonera per cercare di acciuffare l’Inter in vetta alla classifica. Bailly Manchester United mercato Intanto, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, Maldini sembrerebbe aver puntato Bailly del Manchester United. Il Manchester United avrebbe aperto al prestito per quello che sarebbe il sostituto di Gabbia, richiestissimo da molti club di Serie A già in questa finestra. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 12 gennaio 2022)che ha iniziato il 2022 al meglio con due vittorie pesantissime con Roma e Venezia. Leao e Theo sono gi uomini indiscussi di questa cavalcata rossonera per cercare di acciuffare l’Inter in vetta alla classifica. Bailly Manchester United mercato Intanto, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter,sembrerebbe aver puntato Bailly del Manchester United. Il Manchester United avrebbe aperto al prestito per quello che sarebbe il sostituto di Gabbia, richiestissimo da molti club di Serie A già in questa finestra.

