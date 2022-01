Massimo Moratti | “Le ultime giornate sono state un po’ falsate”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “La mia posizione è sempre stata per la salute, perché se non c’è quella non si può tornare a lavorare. Però mi è sembrato di capire che la stagione è tanto piena di impegni tra campionato e Nazionale, così non ci sarebbe il tempo per rinviare le partite. Avendo un anno di Covid spaventoso (il 2020), si è ripartiti con una densità di impegni poco prudente“. E’ l’opinione di, ex presidente dell’Inter, a proposito di un campionato ancora alle prese con l’emergenza Covid. “Nazionalmente era difficile trovare una soluzione, ma a livello internazionale qualcosa in più si poteva fare“, ha spiegato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Per questo secondo“è tutto un po’ falsato” perché “In questo modo il campionato ha tante partite in cui giocano calciatori scesi in campo pochi giorni prima, con tante riserve, ...