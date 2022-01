Lorena Loiacono Corre veloce la variante Omicron | con numeri altissimi | ieri

Advertising

zazoomblog : Lorena Loiacono Tutti in classe dopo le vacanze di Natale anzi no. Il rientro - #Lorena #Loiacono #Tutti #classe -

Ultime Notizie dalla rete : Lorena Loiacono

Leggo.it

Corre veloce la variante Omicron, con numeri altissimi: ieri in Italia sono stati superati i 220mila contagi ed entro la fine del mese potrebbero arrivare anche raddoppiarsi. Eppure la ...Tutti in classe dopo le vacanze di Natale, anzi no. Il rientro in presenza, previsto per oggi, in realtà non sarà per tutti. Una parte di studenti e docenti resterà a casa, si torna infatti in ...Lorena LoiaconoCorre veloce la variante Omicron, con numeri altissimi: ieri in Italia sono stati superati i 220mila contagi ed entro la fine del mese potrebbero arrivare anche raddoppiarsi. Eppure la.Una parte di studenti e docenti resterà a casa, si torna infatti in didattica a distanza. Il Governo è stato irremovibile sulla data di ripresa delle lezioni in presenza, divisa tra il 7 e il 10 genna ...