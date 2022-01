GF Vip 6 | Sophie furiosa con Jessica | “Non metto le mutande a nessuno”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le tensioni nella sesta edizione del Grande Fratello Vip continuano e ancora una volta si sono scontrate due ragazze dal carattere assai pungente. Stiamo parlando di, le quali si sono punzecchiate a distanza per colpa di Alessandro. A far arrabbiare l’ex tronista di Uomini e Donne è stato un dettaglio intimo riguardante il suo attuale partner. In più, una frase detta dalla principessa ha scatenato l’ennesimo scontro verbale. Sonia Bruganelli sprezzante sul GF Vip 6: “Non me ne frega niente” La moglie di Paolo Bonolis ha commentato in maniera scocciata i followers che le chiedevano se le fosse spiaciuto assentarsi Grande Fratello Vip 6:perde la pazienza Da qualche giorno a questa parte, ...