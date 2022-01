Geena Davis | Un attore che aveva 20 anni più di me ha detto che ero troppo vecchia per lui

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)ha rivelato che undi vent'anno più anziano di lei si è lamentato che lei fosseper interpretare la sua fidanzata. Le mille forme del sessismo a Hollywood.ha rivelato un episodio occorsolefa, quando uncon 20 più di lei si è lamentato che l'attrice eraper essere credibile come suo interesse sentimentale. "Lavorare con Susan Sarandon in Thelma & Louise ha avuto un impatto maggiore di qualsiasi altra persona nella mia vita, perché non avevo mai davvero passato del tempo con una donna che si muove per il mondo come fa lei" ha spiegatoad Allison Kugel nell'ultimo episodio del ...

Geena Davis ha rivelato che un attore di vent'anno più anziano di lei si è lamentato che lei fosse troppo vecchia per interpretare la sua fidanzata. Le mille forme del sessismo a Hollywood. Geena Davi ...