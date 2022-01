Ex Ilva, Acciaierie mette in dubbio il danno sanitario. Ma ci sono due aspetti da considerare (Di mercoledì 12 gennaio 2022) di Emilio Gianicolo* In uno Stato di diritto vi è la necessità che provvedimenti di carattere politico-amministrativo abbiano anche una base scientifica e non siano impostati su elementi arbitrari. Un diritto fondamentale per la Costituzione Italiana è il diritto alla salute. Uno dei casi più eclatanti al livello nazionale in cui tale principio è stato disatteso è l’acciaieria – ex Italsider, ex Ilva, ex ArcelorMittal ed ora Acciaierie d’Italia – più grande d’Europa. Per Taranto pare sempre mancare un tassello che renda completo il quadro delle evidenze scientifiche. Infatti, non sono stati sufficienti risultati allarmanti di studi raffinatissimi per convincere i governi e le amministrazioni regionali e locali della necessità di imprimere una svolta decisiva alla storia della città Ionica, dandole finalmente una prospettiva libera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) di Emilio Gianicolo* In uno Stato di diritto vi è la necessità che provvedimenti di carattere politico-amministrativo abbiano anche una base scientifica e non siano impostati su elementi arbitrari. Un diritto fondamentale per la Costituzione Italiana è il diritto alla salute. Uno dei casi più eclatanti al livello nazionale in cui tale principio è stato disatteso è l’acciaieria – ex Italsider, ex, ex ArcelorMittal ed orad’Italia – più grande d’Europa. Per Taranto pare sempre mancare un tassello che renda completo il quadro delle evidenze scientifiche. Infatti, nonstati sufficienti risultati allarmanti di studi raffinatissimi per convincere i governi e le amministrazioni regionali e locali della necessità di imprimere una svolta decisiva alla storia della città Ionica, dandole finalmente una prospettiva libera ...

Advertising

ilfattoblog : Ex Ilva, Acciaierie mette in dubbio il danno sanitario. Ma ci sono due aspetti da considerare - fulviagr : Ex #Ilva #Taranto QUINDICI ANNI PER INSTALLARE IL FILTRO MEROS NEL CAMINO E-312. Attenzione ai comunicati trionfali… - Riparte_Italia : Franco Bernabè (presidente Acciaierie d’Italia): «C’è bisogno di energie alternative: l’intelligenza umana troverà… - Astolfo84 : RT @ardigiorgio: Grazie al coraggio di Rai uno,alla forza di thyssenkrupp,alla lungimiranza di ast,e alla fantasia di amadeus. Per la prima… - ardigiorgio : RT @ardigiorgio: Grazie al coraggio di Rai uno,alla forza di thyssenkrupp,alla lungimiranza di ast,e alla fantasia di amadeus. Per la prima… -