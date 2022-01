Don't Look Up è il secondo film più visto di sempre su Netflix (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Don't Look Up di Adam McKay supera Bird Box e diventa il secondo film più visto di sempre su Netflix, la vetta della classifica è ancora dominata da Red Notice. Don't Look Up continua a scalare le classifiche di Netflix e diventa ufficialmente il secondo film di maggior successo di tutti i tempi della piattaforma streaming. Don't Look Up ha aggiunto 58,2 milioni di ore visualizzate a livello globale nella settimana dal 2 al 9 gennaio. Il che lo porta a 321.520.000 ore di visualizzazione totali da quando ha debuttato online il 24 dicembre, superando così Bird Box (282.020.000 ore). Le metriche sono calcolate in base alle ore guardate nei primi 28 giorni di un titolo sulla piattaforma, quando viene ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Don'tUp di Adam McKay supera Bird Box e diventa ilpiùdisu, la vetta della classifica è ancora dominata da Red Notice. Don'tUp continua a scalare le classifiche die diventa ufficialmente ildi maggior successo di tutti i tempi della piattaforma streaming. Don'tUp ha aggiunto 58,2 milioni di ore visualizzate a livello globale nella settimana dal 2 al 9 gennaio. Il che lo porta a 321.520.000 ore di visualizzazione totali da quando ha debuttato online il 24 dicembre, superando così Bird Box (282.020.000 ore). Le metriche sono calcolate in base alle ore guardate nei primi 28 giorni di un titolo sulla piattaforma, quando viene ...

