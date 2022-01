Di Battista bacchetta Conte | “Con certa gente ci governate | vi avevo avvertiti”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Il punto, Giuseppe, e sai che te lo dico con rispetto ma con schiettezza, è che conciassieme. Coloro che hanno dato indicazione di voto contraria a tale (sacrosanto) emendamento, si siedono accanto ai Ministri a 5 Stelle nel Consiglio dei ministri. Hanno votato con loro l’ignobile salva-ladri, hanno avallato una finanziaria risibile sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, hanno approvato il Dl concorrenza che mette ancor più in pericolo la ripubblicizzazione dell’acqua”. Lo scrive su Facebook Alessandro Di, commentando il post in cui il leader M5S Giuseppeaveva criticato la bocciatura – da parte di centrodestra e Iv – dell’emendamento per il via libera ai tamponi nelle parafarmacie. “Quando dissi ‘con i renziani neppure un caffè’ intendevo neppure ...

'Il punto, Giuseppe, e sai che te lo dico con rispetto ma con schiettezza, è che con certa gente ci governate assieme. Coloro che hanno ...