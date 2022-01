Covid, Fiaso: “In una settimana aumento del 32% dei ricoveri” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) aumento del 32% dei ricoveri per Covid in una sola settimana: “È la più veloce accelerazione registrata in due mesi” Sono cresciuti del 32% in una settimana i ricoveri per Covid negli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). La scorsa settimana, invece, l’incremento si era fermato al 26%. Si tratta della più veloce accelerazione registrata in due mesi dal monitoraggio Fiaso. La rilevazione ha avuto luogo l’11 gennaio e ha coinvolto un totale di 2.183 pazienti adulti e 120 pediatrici. Il report ha messo in luce “un aumento dei ricoveri, pari al 32%, con una decisa accelerazione rispetto alla scorsa settimana ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 gennaio 2022)del 32% deiperin una sola: “È la più veloce accelerazione registrata in due mesi” Sono cresciuti del 32% in unapernegli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (). La scorsa, invece, l’incremento si era fermato al 26%. Si tratta della più veloce accelerazione registrata in due mesi dal monitoraggio. La rilevazione ha avuto luogo l’11 gennaio e ha coinvolto un totale di 2.183 pazienti adulti e 120 pediatrici. Il report ha messo in luce “undei, pari al 32%, con una decisa accelerazione rispetto alla scorsa...

