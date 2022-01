Carcere, ancora in fuga i due detenuti evasi ad Avellino: i nomi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Si chiamano Florin Mocian, romeno di 22 anni, e Hassin Kilifi, marocchino 40enne nato a Marrakech, i due detenuti evasi ieri dal Carcere di Avellino e attualmente ricercati da tutte le forze dell’ordine. Un 45enne di origine albanese è stato catturato dai Carabinieri in collaborazione con la Polizia Penitenziaria mentre tentava di allontanarsi dal Carcere. Nel 2012 ci fu un’altra evasione dal Carcere ma i quattro detenuti vennero subito acciuffati. Un tentativo, da parte di due romeni, non riuscito, si è registrato invece nel giugno 2020. evasione dal Carcere di Avellino, ecco chi sono i detenuti in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si chiamano Florin Mocian, romeno di 22 anni, e Hassin Kilifi, marocchino 40enne nato a Marrakech, i dueieri daldie attualmente ricercati da tutte le forze dell’ordine. Un 45enne di origine albanese è stato catturato dai Carabinieri in collaborazione con la Polizia Penitenziaria mentre tentava di allontanarsi dal. Nel 2012 ci fu un’altraone dalma i quattrovennero subito acciuffati. Un tentativo, da parte di due romeni, non riuscito, si è registrato invece nel giugno 2020.one daldi, ecco chi sono iin ...

