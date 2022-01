Boom di arresti a Roma | 10 persone in manette in meno di 24 ore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Prosegue l’attività di contrasto al crimine riguardante i reati predatori e lo spaccio di stupefacenti da parte della Polizia di Stato e nelle ultime 24 ore sono 10 learrestate. Ragazza arrestata per rapina Nel primo pomeriggio di ieri gli uomini del III Distretto Fidene Serpentara, hanno arrestato, per rapina aggravata, una 22enne cubana. La ragazza, approfittando della distrazione di alcune signore sedute all’esterno di un bar in via Val Maggia, ha sottratto una borsa con dentro gli effetti personali. La 22enne ha subito consegnato la refurtiva ad un complice, nel tentativo di depistare le vittime. Ma le due donne, accortesi dell’accaduto, sono riuscite, malgrado la reazione della 22enne che le ha aggredite, a chiamare le forze dell’ordine e a farla arrestare. Proseguono le indagini per identificare il complice. Aggredisce e rapina la compagna: arrestato ...