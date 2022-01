Accuse no vax: David Sassoli non è morto per la legionella, ma per il vaccino (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Vaccinati preparatevi. Il karma è karma”. Neanche la morte di David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo ha fermato il pensiero di alcuni no vax sulle vere origini della malattia che ha spento a 65 anni la vita dell’ex giornalista del Tg1. Tra la valanga di attestati di stima per un convinto democratico europeista, per quell’ “uomo buono”, come lo ha definito la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha portato ai livelli più altri lo spirito solidale di giovane scout, si sono distinte sul web alcune note “scientifiche” che, mettendo in dubbio le versioni ufficiali, legano la grave disfunzione del sistema immunitario al vaccino. Un fatto che la comunità scientifica ha respinto con decisione. Ma vediamo nel dettaglio cosa dice una di queste note critiche contro il mainstream che gira sul ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Vaccinati preparatevi. Il karma è karma”. Neanche la morte di, presidente del Parlamento Europeo ha fermato il pensiero di alcuni no vax sulle vere origini della malattia che ha spento a 65 anni la vita dell’ex giornalista del Tg1. Tra la valanga di attestati di stima per un convinto democratico europeista, per quell’ “uomo buono”, come lo ha definito la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha portato ai livelli più altri lo spirito solidale di giovane scout, si sono distinte sul web alcune note “scientifiche” che, mettendo in dubbio le versioni ufficiali, legano la grave disfunzione del sistema immunitario al. Un fatto che la comunità scientifica ha respinto con decisione. Ma vediamo nel dettaglio cosa dice una di queste note critiche contro il mainstream che gira sul ...

