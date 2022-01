Traffico Roma del 11-01-2022 ore 15:30 (Di martedì 11 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione Traffico regolare sulla Grande Raccordo Anulare sul percorso Urbano della A24 si viaggia senza disagi anche sull’intero tratto della tangenziale est lavori di potatura in corso da giovedì 30 dicembre su via Cristoforo Colombo in questo caso il transito avviene tramite riduzione di carreggiata con possibili rallentamenti tra via Laurentina & via di Malafede il termine dei lavori è previsto per il 15 gennaio in città è terminata alle 14 la prevista manifestazione in piazza Santi Apostoli un’altra protesta in corso dalle 15 in piazza del Campidoglio il termine salvo modifiche è alle 18 infine prudenza sulla A12 Roma Civitavecchia per questa sera dalle 22:30 è in programma la chiusura dello svincolo di Fregene in entrata e in uscita per ogni direzione per lavori notturni la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare sul percorso Urbano della A24 si viaggia senza disagi anche sull’intero tratto della tangenziale est lavori di potatura in corso da giovedì 30 dicembre su via Cristoforo Colombo in questo caso il transito avviene tramite riduzione di carreggiata con possibili rallentamenti tra via Laurentina & via di Malafede il termine dei lavori è previsto per il 15 gennaio in città è terminata alle 14 la prevista manifestazione in piazza Santi Apostoli un’altra protesta in corso dalle 15 in piazza del Campidoglio il termine salvo modifiche è alle 18 infine prudenza sulla A12Civitavecchia per questa sera dalle 22:30 è in programma la chiusura dello svincolo di Fregene in entrata e in uscita per ogni direzione per lavori notturni la ...

Advertising

LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Prenestina ?????? Traffico rallentato tra Bivio Raccordo Anulare e Via Grottaminarda > Via Gr… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Cassia ?????? Traffico rallentato tra Via dei Due Ponti e Via di Grottarossa > Bivio Raccordo… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Traffico #Incidente - Via di Centocelle ?????? Traffico rallentato all'altezza di Via degli Angeli #Luceverde #Lazio - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa ripristino urgente fondo stradale tra Svincolo Incisa - Reggello (Km… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra il bivio A1-Var La Quercia e Badia #viabiliTOS #viabiliFI -