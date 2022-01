Sydney: Sonego e Fognini a caccia dei quarti (live in tv) (Di martedì 11 gennaio 2022) Due gli azzurri impegnati nella notte italiana nel secondo turno del "Sydn ey Tennis Classic" , torneo Atp 250 con un montepremi di 521.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) Due gli azzurri impegnati nella notte italiana nel secondo turno del "Sydn ey Tennis Classic" , torneo Atp 250 con un montepremi di 521.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'...

Advertising

sportface2016 : #ATPSydney 2022, #Sonego-#Baez: come e quando seguire il match in diretta - livetennisit : ATP Sydney: Sonego vede i quarti, con Baez in quota la vittoria del torinese. Fognini sfavorito dai book contro Nak… - RicoLeo1023 : Sebastian #Baez ???? batte al primo turno del 250 di #Sydney l'australiano O'Connell e ottiene la seconda vittoria uf… - RassegnaZampa : #Tennis Fognini e Sonego ok a Sydney. Australian Open, qualificazioni al via - sportface2016 : #Atp e #Wta #Sydney 2022: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 12 gennaio con #Fognini e #Sonego -