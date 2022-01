Supercoppa Inter Juve, le probabili formazioni di Inzaghi e Allegri (Di martedì 11 gennaio 2022) Domani si assegnerà la Supercoppa italiana che vedrà di fronte Inter e Juve: ecco le probabili formazioni e le scelte di Inzaghi e Allegri Sale l’adrenalina per la sfida di Supercoppa italiana che vivrà domani sera assegnare il titolo nel derby d’Italia tra Inter e Juve. Senza dubbio nerazzurri favoriti sulla carta, per valori tecnici e per una rosa sostanzialmente al completo. Dunque Inzaghi potrà schierare l’undici migliore, con il solo ballottaggio a destra tra Dumfries (favorito) e Darmian e con Sanchez che prova a sfilare una maglia da titolare a Dzeko. Più complicata la situazione per Allegri che non avrà gli squalificati De Ligt e Cuadrado, oltre agli infortunati Chiesa ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Domani si assegnerà laitaliana che vedrà di fronte: ecco lee le scelte diSale l’adrenalina per la sfida diitaliana che vivrà domani sera assegnare il titolo nel derby d’Italia tra. Senza dubbio nerazzurri favoriti sulla carta, per valori tecnici e per una rosa sostanzialmente al completo. Dunquepotrà schierare l’undici migliore, con il solo ballottaggio a destra tra Dumfries (favorito) e Darmian e con Sanchez che prova a sfilare una maglia da titolare a Dzeko. Più complicata la situazione perche non avrà gli squalificati De Ligt e Cuadrado, oltre agli infortunati Chiesa ...

