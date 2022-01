Suoni notturni in una sottile nebbia cosmica

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Prosegue l’opera di celebrazione degli 80 anni del trombettista, multistrumentista, compositore ed improvvisatore di Leeland, Mississipi, ad opera della finlandese Tum Records. Wadada, in questo disco notturno e ipnotico, avvolto in unae intima, incontra per la prima volta altri due pesi massimi del jazz: Vijay Iyer, che oltre al consueto pianoforte è al Fender Rhodes, all’organo Hammond e all’elettronica e Jack DeJohnette a batteria e percussioni. L’assenza delle frequenze basse dona all’insieme una consistenza di nebulosa: … Continua L'articolo proviene da il manifesto.