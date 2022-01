Stimoli sessuali | come reagisce la mente femminile al piacere

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il cervello delle donnesecondo una propria logica specifica agli. Ovvia, la risposta alè soggettiva, varia cioè da individuo a individuo, ma è possibile rintracciare una zona del cervello muliebre in particolare: quella che più si attiva durante l’attività sessuale. È la corteccia somatosensoriale. I neuroni che determinano ilsessuale nelle donne (Pixabay) – curiosauro.itLa corteccia somatososensoriale: il vero organo delSi dice spesso, con il tipico pressappochismo che caratterizza i modi di dire, che le donne fanno l’amore con la testa. Un po’ è vero. C’è una zona cerebrale nelle donne in cui si concentrano glierotici. Bisogna sottolineare che la risposta ...

Ultime Notizie dalla rete : Stimoli sessuali

State of Mind

Discriminazioni quali sessismo, gap di genere, molestie e violenzeconcorrono ampiamente a ... Quel che si può avvertire in questo in periodo caratterizzato da sovrabbondanza die ...... pubblicato sul Journal of Neuroscience, condotto dagli scienziati dell'Università libera di Berlino, che hanno analizzato il modo in cui il cervello femminile reagisce agli, ha ...Il calo del desiderio nell'uomo può portare a delle difficoltà nell'approcciarsi alla partner. Qui alcuni consigli su come riattivarlo dopo le feste.Un donna ha annunciato una molestia sessuale avvenuta in VR nel metaverso di Meta, ecco i dettagli di quanto accaduto.. Una beta tester ha affermato di essere stata virtualmente "palpeggiata" nella ...