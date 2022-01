“Senza mutande…”. GF Vip. Sophie Codegoni, furia contro Jessica Selassiè. Caos su Alessandro Basciano (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella casa del GF Vip 6 Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Nei giorni scorsi l’ex tentatore di Temptation Island si è inginocchiato davanti a Sophie Codegoni per fare una vera e propria proposta “Non sono una persona di molte parole. Volevo chiederti di fidanzarti con me”, ha detto Alessandro Basciano. Dopo un primo momento di imbarazzo, Sophie ha annuito e i due si sono scambiati un bacio tra gli applausi dei concorrenti. Dopo il tira e molla con Gianmaria Antinolfi – che un paio di giorni fa si è baciato con Federica Calemme – l’ex tronista di Uomini e Donne si è avvicinata ad Alessandro Basciano. GF Vip 6, Sophie ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella casa del GF Vip 6sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Nei giorni scorsi l’ex tentatore di Temptation Island si è inginocchiato davanti aper fare una vera e propria proposta “Non sono una persona di molte parole. Volevo chiederti di fidanzarti con me”, ha detto. Dopo un primo momento di imbarazzo,ha annuito e i due si sono scambiati un bacio tra gli applausi dei concorrenti. Dopo il tira e molla con Gianmaria Antinolfi – che un paio di giorni fa si è baciato con Federica Calemme – l’ex tronista di Uomini e Donne si è avvicinata ad. GF Vip 6,...

Advertising

gioggio72 : @fertrinchese Una bella foto senza mutande puoi anche farla. Sicuramente sarà interessante. - Sandro5519 : @luigi6517 Se va in giro senza mutande se ne accorgerà da dove entra - Seg_hinho : RT @tripalosky99: @Seg_hinho Esperienza personale, per uscirne senza lacerazioni mi sono infilato 2 chili di ghiaccio nelle mutande - tripalosky99 : @Seg_hinho Esperienza personale, per uscirne senza lacerazioni mi sono infilato 2 chili di ghiaccio nelle mutande - JeffersonMoniz : RT @lore_xxx_: guarda su -