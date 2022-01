Scuola, al via il concorso ordinario medie e superiori per posti comuni e sostegno (Di martedì 11 gennaio 2022) Per sapere il momento in cui l'avviso sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale occorrerà seguire gli aggiornamenti del sito del ministero dell'istruzione. Scuola, concorsi ordinari insegnamento ... Leggi su it.blastingnews (Di martedì 11 gennaio 2022) Per sapere il momento in cui l'avviso sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale occorrerà seguire gli aggiornamenti del sito del ministero dell'istruzione., concorsi ordinari insegnamento ...

Advertising

petergomezblog : Draghi in conferenza stampa: “Gran parte dei problemi dipende dai no vax. Priorità è la scuola in presenza”. E rifi… - _Nico_Piro_ : Ancora proteste delle donne oggi a Kabul: pane, scuola, libertà! Via @RukhshanaMedia - petergomezblog : Mascherine Ffp2, Crisanti: “Proteggono anche più del vaccino”. Il governo le pretende per i punti stampa di Draghi,… - 811Proudman : RT @kiara86769608: Scuola, ex-ministra Azzolina a La7: “Fornitura di Ffp2 discussa nel prossimo Consiglio dei ministri? Surreale, bisognava… - Mirandola59 : RT @kiara86769608: Scuola, ex-ministra Azzolina a La7: “Fornitura di Ffp2 discussa nel prossimo Consiglio dei ministri? Surreale, bisognava… -