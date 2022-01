Roma, il pasticciaccio della Consulta cittadina per i diritti delle persone con disabilità (Di martedì 11 gennaio 2022) A giugno 2020 è stata approvata in Assemblea Capitolina la Deliberazione 76/2020 che istituisce e regolamenta la Consulta cittadina DI (Consulta cittadina Permanente per i Problemi delle persone con disabilità) e detta le linee guida per le Consulte municipali DI, frutto di un lavoro partito nel 2017. La delibera 76/2020, “dà mandato al Direttore dell’Assemblea Capitolina di adottare tutte le iniziative necessarie ad assicurare la costituzione, entro 150 giorni dall’entrata in vigore della presente deliberazione, degli Organi della ‘Consulta cittadina DI’; e stabilisce che i Consigli dei Municipi di Roma Capitale, entro 3 mesi dall’approvazione della presente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) A giugno 2020 è stata approvata in Assemblea Capitolina la Deliberazione 76/2020 che istituisce e regolamenta laDI (Permanente per i Problemicon) e detta le linee guida per le Consulte municipali DI, frutto di un lavoro partito nel 2017. La delibera 76/2020, “dà mandato al Direttore dell’Assemblea Capitolina di adottare tutte le iniziative necessarie ad assicurare la costituzione, entro 150 giorni dall’entrata in vigorepresente deliberazione, degli OrganiDI’; e stabilisce che i Consigli dei Municipi diCapitale, entro 3 mesi dall’approvazionepresente ...

