Quirinale: Mulè, 'nomina Berlusconi non divisiva, è miglior candidato Colle' (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - “Non c'è nulla da smentire nelle parole attribuite al presidente Berlusconi e invito piuttosto a rileggere un'intervista del 30 dicembre scorso a Repubblica del segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nella quale diceva: ‘O c'è un'ampissima maggioranza per eleggere il Presidente della Repubblica, oppure cade il governo'. Non capisco quindi perché le parole riferite a Silvio Berlusconi vengono etichettate come un avvertimento mentre se Enrico Letta mette la pistola della crisi di governo sul tavolo siamo davanti a un messaggio legittimo”. Così il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, intervenendo a Tagadà. “Sono stati molti i Presidenti della Repubblica esponenti di spicco del proprio partito politico, - ha proseguito Mulè parlando ancora della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - “Non c'è nulla da smentire nelle parole attribuite al presidentee invito piuttosto a rileggere un'intervista del 30 dicembre scorso a Repubblica del segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nella quale diceva: ‘O c'è un'ampissima maggioranza per eleggere il Presidente della Repubblica, oppure cade il governo'. Non capisco quindi perché le parole riferite a Silviovengono etichettate come un avvertimento mentre se Enrico Letta mette la pistola della crisi di governo sul tavolo siamo davanti a un messaggio legittimo”. Così il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio, intervenendo a Tagadà. “Sono stati molti i Presidenti della Repubblica esponenti di spicco del proprio partito politico, - ha proseguitoparlando ancora della ...

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Mulè, 'nomina Berlusconi non divisiva, è miglior candidato Colle'... - SocietyPoets : RT @La7tv: #tagada Berlusconi al Quirinale? Mulè (FI): 'Non ho notizie di altri nomi né di alcun 'gioco sporco'' - @tagadaLa7 - La7tv : #tagada Berlusconi al Quirinale? Mulè (FI): 'Non ho notizie di altri nomi né di alcun 'gioco sporco'' - @tagadaLa7 - Paolo24990399 : #coffeebreak Mule’ ti dovrebbero buttare in 1 Lager! Lurido Nazista! Vedrai che il tuo Padrone ci va al Quirinale!… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Mulè Quirinale, Berlusconi: Letta frena. Il segretario del PD mette in guardia, linea condivisa o governo a rischio Enrico Letta frena sul toto - Quirinale Secondo quanto dichiarato a Repubblica dal diretto interessato, la scelta del nuovo Presidente della Repubblica non è una priorità rispetto a quanto sta per ...

Altolà di Letta per Berlusconi al Colle, ma Fi non molla Ma è anche un modo per preservare Mario Draghi dal tritarcarne del toto - Quirinale. Anche contro questo passaggio si schiera Giorgio Mulè: "Faccio mie le sue parole: ci vuole buon senso e, aggiungo, ...

Quirinale: Mulè, 'nomina Berlusconi non divisiva, è miglior candidato Colle' La Sicilia Enrico Letta frena sul toto -Secondo quanto dichiarato a Repubblica dal diretto interessato, la scelta del nuovo Presidente della Repubblica non è una priorità rispetto a quanto sta per ...Ma è anche un modo per preservare Mario Draghi dal tritarcarne del toto -. Anche contro questo passaggio si schiera Giorgio: "Faccio mie le sue parole: ci vuole buon senso e, aggiungo, ...