Quirinale | Letta ancora contro Berlusconi Ma stavolta le carte non le dà il Pd

(Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen – “smentirà, le parole riportate sono molto gravi“: così il segretario del Pd Enricova all’attacco del Cav sulla battaglia per il. Il leader di Forza Italia avrebbe confermato ai suoi che se l’attuale premier Mario Draghi venisse eletto presidente della Repubblica, si tornerebbe al voto. Perché FI lascerebbe la maggioranza causando quella crisi di governo che proprioha minacciato in caso di elezione al Colle di: “No muromuro, sì condivisione” “Non credo che quelle parole siano state pronunciate, sarebbero molto gravi, la tempistica è sbagliata, sbagliatissima”, diceospite a Metropolis ...

Invece Enriconon dà la sensazione di poter governare le tante correnti interne, mentre ... Se poi Silvio Berlusconi dovesse essere eletto al, allora per il Governo si aprirebbe una fase ...Roma, 11 gen 08:52 - Pochi minuti dopo la fine della conferenza stampa di Mario Draghi, Enrico, segretario del Pd, in una intervista a "la Repubblica" spiega...“Le parole di Berlusconi, se sono vere, sono molto gravi! Aggiungo che la tempistica è profondamente sbagliata, perché Draghi mette l'accento su due parole: fiducia e unità. Ci aspettano settimane com ...“Vogliamo fare come gli struzzi? II governo scricchiola, con queste tensioni non arriva al 2023” e “lasciare Draghi a Palazzo Chigi così, in balia delle liti che devono cessare, è rischioso” e “alla l ...