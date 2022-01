Onana: «2021 difficile, ma ora sono al 150%» (Di martedì 11 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del futuro portiere dell’Inter, ora in Coppa d’Africa Andre Onana è stato intervistato da ESPN. Il futuro portiere dell’Inter, ora in Coppa d’Africa, ha parlato così del suo 2021. ULTIMO ERRORE – «A volte sei un secondo in ritardo, non sai se stare in porta o meno, ma qui ho deciso di uscire. Ho preso una botta al petto, ma questo gol subito è una mia responsabilità. Forse non ho preso la decisione migliore, devo imparare gli errori. Tutti devono ammettere i propri errori, io come tutti gli altri». 2021 – «E’ stato bello giocare di nuovo, non sono al 100 percento, sono al 150 percento. Tutti sanno cosa è successo ed è stato un anno molto difficile per me, ma ora che sono qui non devo più parlare del 2021». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del futuro portiere dell’Inter, ora in Coppa d’Africa Andreè stato intervistato da ESPN. Il futuro portiere dell’Inter, ora in Coppa d’Africa, ha parlato così del suo. ULTIMO ERRORE – «A volte sei un secondo in ritardo, non sai se stare in porta o meno, ma qui ho deciso di uscire. Ho preso una botta al petto, ma questo gol subito è una mia responsabilità. Forse non ho preso la decisione migliore, devo imparare gli errori. Tutti devono ammettere i propri errori, io come tutti gli altri».– «E’ stato bello giocare di nuovo, nonal 100 percento,al 150 percento. Tutti sanno cosa è successo ed è stato un anno moltoper me, ma ora chequi non devo più parlare del». L'articolo ...

Advertising

news24_inter : #Onana è carico ?? per la sua nuova avventura in ???? - FcInterNewsit : @AndreyOnana ha parlato dopo l'esordio del #Camerun in @CAF_Online ?????? - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Ecco cosa ci ha detto il Day-1 della Coppa d'Africa ?? #CoppaDAfrica | #AFCON2021 | #TotalEnergiesAFCON2021 https://t.co… - infoitsport : Coppa d'Africa 2021 - Onana arrugginito, favola Roberto Lopes, approccio singolare alla VAR: le 5 verità del day 1 - Eurosport_IT : Ecco cosa ci ha detto il Day-1 della Coppa d'Africa ?? #CoppaDAfrica | #AFCON2021 | #TotalEnergiesAFCON2021 -