Nintendo Switch OLED, al via un test spietato: 1.800 ore accesa per testarla, ecco i risultati sorprendenti (Di martedì 11 gennaio 2022) Tra le tante domande che l’utenza si è posta fin dall’arrivo di Switch OLED, ce n’è una che più di ogni altra ha conquistato le discussioni. Lo schermo OLED è rischioso? Un test online ha risposto al quesito, mostrandoci il grado di resistenza del pannello – presente sul nuovo modello di Switch. Nintendo Switch OLED e l’incubo del burn-in – 11012022 www.computermagazine.itUn modello arrivato sul mercato da qualche mese e che fa della tecnologia dietro al suo display il suo cavallo di battaglia. Non per altro il suo nome la dice lunga su quella che è la caratterstica principale, vale a dire la tecnologia OLED. Nintendo, con l’introduzione del modello di punta Switch OLED, ha puntato ... Leggi su computermagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Tra le tante domande che l’utenza si è posta fin dall’arrivo di, ce n’è una che più di ogni altra ha conquistato le discussioni. Lo schermoè rischioso? Unonline ha risposto al quesito, mostrandoci il grado di resistenza del pannello – presente sul nuovo modello die l’incubo del burn-in – 11012022 www.computermagazine.itUn modello arrivato sul mercato da qualche mese e che fa della tecnologia dietro al suo display il suo cavallo di battaglia. Non per altro il suo nome la dice lunga su quella che è la caratterstica principale, vale a dire la tecnologia, con l’introduzione del modello di punta, ha puntato ...

