Napoli, lesione all'adduttore per Insigne: la nota del club

Piccolo report del Napoli in merito all'infortunio del capitano Lorenzo Insigne. Il giocatore, uscito nel primo tempo del match contro la Sampdoria, non tornerà subito in campo. Ecco la nota del club: "Insigne in seguito al problema muscolare riscontrato nella gara con la Sampdoria si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il calciatore ha già cominciato l'iter riabilitativo".

