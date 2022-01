Mercato Milan – Gabbia via solo in prestito secco | tre le ipotesi News

Advertising

AntoVitiello : L'agente Giuseppe Riso ora in sede, incontro di mercato con il #Milan - AntoVitiello : #Massara a Sky su #Conti in prestito alla Samp: 'E' in via di definizione, potrebbe chiudersi domani'. Su #Botman:… - sportmediaset : #Mourinho: 'Tre anni fa ho detto no al Milan, un piacere tremendo averlo fatto'. #SportMediaset… - gilnar76 : Conte: «Ho indicato le mie priorità sul mercato» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Conte dice la sua sul mercato del #Tottenham -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan

Ilcontinua a sondare con molto interesse ilalla ricerca di un difensore in grado non solo di rimpiazzare l'infortunato Simon Kjaer ma anche di dare a Pioli un'alternativa in più in vista ...Rivali in campionato ma anche fuori dal campo, in chiave. Inter esono alla caccia degli stessi profili anche in questa finestra didi gennaio. L'attenzione per tutte e due le squadre sembra essere rivolta alla difesa. L'Inter cerca ...Il mercato di riparazione in casa Milan è incentrato sulla difesa, in entrata ma anche in uscita potrebbero esserci diversi movimenti da qui al 31 gennaio. Il calciatore che potrebbe lasciare il club ...Che Andrea Belotti vada via alla fine dell'anno è praticamente una certezza, come anticipato anche dal presidente granata Urbano Cairo, il problema è il dove. Ma soprattutto ...