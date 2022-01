L’importanza della matematica nella nostra vita: ecco come riscoprirla (Di martedì 11 gennaio 2022) Life&People.it Tutti noi sappiamo quanto la matematica sia una delle materie più odiate tra i banchi di scuola indipendentemente dall’età, ma sappiamo anche della presenza di alcune eccezioni: chi ne è talmente innamorato da sceglierla, poi, come futuro. Questo significa che la matematica o la si ama o la si odia? No, tutto il contrario, soprattutto perché la matematica, anche se spesso lo ignoriamo, modella la nostra quotidianità. E allora qual è il miglior modo per riavvicinarsi, anche in età adulta, alla matematica, riscoprendone l’immenso valore? Sicuramente lasciarsi coinvolgere e sconvolgere dal Corso di storia della matematica con Chiara Valerio, dove ascolterete la storia di tre diversi scienziati di età ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 11 gennaio 2022) Life&People.it Tutti noi sappiamo quanto lasia una delle materie più odiate tra i banchi di scuola indipendentemente dall’età, ma sappiamo anchepresenza di alcune eccezioni: chi ne è talmente innamorato da sceglierla, poi,futuro. Questo significa che lao la si ama o la si odia? No, tutto il contrario, soprattutto perché la, anche se spesso lo ignoriamo, molaquotidianità. E allora qual è il miglior modo per riavvicinarsi, anche in età adulta, alla, riscoprendone l’immenso valore? Sicuramente lasciarsi coinvolgere e sconvolgere dal Corso di storiacon Chiara Valerio, dove ascolterete la storia di tre diversi scienziati di età ...

Advertising

raffaellapaita : “Io sostengo al 100% la linea di Draghi sulle riaperture delle scuole. Quando c'è qualche problema la prima cosa ch… - Boboj29 : Supercoppa Italiana Questo e' il classico trofeo che non vale assolutamente nulla se lo vince la Juve , mentre se l… - ScanSnapIt : PFU Italia e l’importanza della protezione dati in epoca di GDPR. Il punto di vista di Massimiliano Grippaldi - valeriamorea : Nella #CONFERENZASTAMPA #Draghi ha detto una cosa importantissima che solo un governo può sapere e valutare, cioè l… - eudaimonia00_ : RT @RealHumanBean_7: Dispiace per Sassoli, indipendentemente dalle idee politiche più o meno diverse che si potevano, credo che fosse una b… -

Ultime Notizie dalla rete : L’importanza della La “bellezza” dell’umano con l’IRC a scuola e il rischio di un’occasione mancata. Lettera Orizzonte Scuola