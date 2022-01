La curva dei contagi continua a salire. Nuovo record: 220.532 casi e 294 decessi in 24 ore. Il tasso di positività è al 16% (Di martedì 11 gennaio 2022) La curva dei contagi continua a salire segnando un Nuovo record dall’inizio dell’epidemia. Sono, infatti, 220.532 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 101.762 di ieri e a fronte di 1.375.514 tamponi processati, oltre 750mila in più rispetto a ieri. Il tasso di positività, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, scende dal 16,6% di lunedì al 16% di oggi. In aumento i decessi, 294 (ieri 227), numero più alto dal 4 maggio scorso, per un totale di 139.559 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in salita i ricoveri, con le terapie intensive che sono 71 in più (ieri +11) con 185 ingressi del giorno e arrivano a 1.677, mentre i ricoveri ordinari sono 727 in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 gennaio 2022) Ladeisegnando undall’inizio dell’epidemia. Sono, infatti, 220.532 i nuoviregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 101.762 di ieri e a fronte di 1.375.514 tamponi processati, oltre 750mila in più rispetto a ieri. Ildi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, scende dal 16,6% di lunedì al 16% di oggi. In aumento i, 294 (ieri 227), numero più alto dal 4 maggio scorso, per un totale di 139.559 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in salita i ricoveri, con le terapie intensive che sono 71 in più (ieri +11) con 185 ingressi del giorno e arrivano a 1.677, mentre i ricoveri ordinari sono 727 in ...

