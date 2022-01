Indiana Jones 5: "Manca un mese alla fine delle riprese" conferma James Mangold (Di martedì 11 gennaio 2022) James Mangold, il regista del prossimo Indiana Jones 5 con Harrison Ford, ha confermato che le riprese dell'attesissima pellicola sono quasi terminate. James Mangold, regista di Indiana Jones 5, ha pubblicamente confermato che le riprese del tanto atteso sequel sono quasi terminate: il nuovo capitolo della saga, che probabilmente sarà rinominato nel prossimo futuro, vedrà il ritorno di Harrison Ford nel ruolo del protagonista. Sono mesi ormai che i fan si chiedono quando uscirà il nuovo film e sembra che il regista della pellicola, rispondendo ad un fan su Twitter, abbia recentemente confermato che le riprese principali sono a poche settimane ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 gennaio 2022), il regista del prossimo5 con Harrison Ford, hato che ledell'attesissima pellicola sono quasi terminate., regista di5, ha pubblicamenteto che ledel tanto atteso sequel sono quasi terminate: il nuovo capitolo della saga, che probabilmente sarà rinominato nel prossimo futuro, vedrà il ritorno di Harrison Ford nel ruolo del protagonista. Sono mesi ormai che i fan si chiedono quando uscirà il nuovo film e sembra che il regista della pellicola, rispondendo ad un fan su Twitter, abbia recentementeto che leprincipali sono a poche settimane ...

