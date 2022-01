Handanovic: «Onana? La competizione migliora. Vivo alla giornata, non a sei mesi» (Di martedì 11 gennaio 2022) Accanto all’allenatore, Simone Inzaghi, in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la Juventus valido per la finale di Supercoppa, anche il portiere dell’Inter, Samir Handanovic. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “È una partita che conta molto e noi vogliamo vincerla. Immagino come lo vorranno loro. Conosciamo la Juve, faranno una partita tosta e difficile, non ci sono favoriti“. Su Onana: “Non mi dà fastidio, la competizione migliora, l’importante è avere fiducia in se stessi. Io Vivo alla giornata, non a sei mesi“. Sul gol di Immobile contro la Lazio: “Quando l’Inter non prende gol, i difensori non prendono gol. Quando prendiamo gol, il gol lo prende Handanovic, è sempre così. Stefan ha ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022) Accanto all’allenatore, Simone Inzaghi, in conferenza stampa,vigilia del match contro la Juventus valido per la finale di Supercoppa, anche il portiere dell’Inter, Samir. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “È una partita che conta molto e noi vogliamo vincerla. Immagino come lo vorranno loro. Conosciamo la Juve, faranno una partita tosta e difficile, non ci sono favoriti“. Su: “Non mi dà fastidio, la, l’importante è avere fiducia in se stessi. Io, non a sei“. Sul gol di Immobile contro la Lazio: “Quando l’Inter non prende gol, i difensori non prendono gol. Quando prendiamo gol, il gol lo prende, è sempre così. Stefan ha ...

