È morto David Sassoli Addio al presidente dell’Europarlamento | aveva 65 anni

(Di martedì 11 gennaio 2022) L’europarlamentarestanotte ad Aviano in provincia di Pordenone. Il, scrive l’agenzia di stampa Ansa, è deceduto in nottata. Una complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario lo manteneva ricoverato dal 26 dicembre scorso. «Ildel Parlamento europeo– ha annunciato il suo portavoce Roberto Cuillo – si è spento alle ore 1.15 dell’11 Gennaio presso il CRO di Aviano (PN) dove era ricoverato. Nelle prossime ore verrà comunicata data e luogo delle esequie». Lo scorso 15 settembre era stato ricoverato all’Hopital Civil di Strasburgo per una polmonite., già vaccinato contro Covid-19, all’epoca era risultato negativo ai tamponi. E in un video ...

SASSOLI, COME È/ Problemi sistema immunitario. Colle, "un grave dolore" Quindi ha aggiunto e concluso: "Non c'è nessun caso! Ho fatto il vaccino. Sei costretto a farlo, alle leggi si ......Sassoli, mancato la scorsa notte in seguito a una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. L'iniziativa, promossa dal gruppo dei Socialisti e democratici (S&D) di ...