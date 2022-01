(Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nei suoi discorsiha disegnato la sua Europa: rappresentativa, efficace, solidale. Per, le istituzioni europee devono prima di tutto essere “vicine ai cittadini”, e progredire col dialogo e il confronto. E’ il Parlamento il luogo di questo dialogo, di questo confronto. E’ in Parlamento, che l’Europa cresce e si rafforza. Ed è in Parlamento, che si promuove “la democrazia, il multilateralismo, la cooperazione” di fronte alla tentazione del populismo e dell’autoritarismo. Soprattutto durante una crisi sanitaria ed economica”. A dirlo il presidente del Consiglio Marioparlando di Davidin occasione della commemorazione alla Camera.“– prosegue il premier –di ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime cordoglio per la morte di David #Sassoli: uomo delle istituzioni… - FerdiGiugliano : “In un suo discorso recente, David Sassoli aveva ricordato che 'i valori a noi cari non sono indistruttibili'. Nell… - repubblica : Morto David Sassoli, il cordoglio del mondo politico. Mattarella: 'Profondo dolore'. Draghi: 'Simbolo di equilibrio… - sassuolino : PD ricorda Sassoli onesto e rispettoso delle idee altrui...voi PD ben lontani da questi alti pregi...troppo odio di… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Draghi “Sassoli voleva un’Europa capace di raggiungere risultati” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Sassoli

Come tutte le persone sensate piangiamo per la scomparsa prematura di Davide speriamo che ...al casello di Carrara con felpe e altro materiale che aveva delle scritte contro il premierL'Aula, in cui è presente anche il presidente del Consiglio Mario, ha osservato un minuto di silenzio ed ha tributato alla memoria diun applauso unanime. .Non ce l'ha fatta David Sassoli. È morto a 65 anni il presidente del Parlamento europeo. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia. Sassoli era ...Roma, 11 gen. Dopo averlo ricordato in Aula alla Camera, il premier Mario Draghi sta intervenendo nell'emiciclo di Palazzo Madama per la commemorazione del pres ...