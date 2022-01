Dietrofront su Deltacron | la variante sparisce dal database internazionale

(Di martedì 11 gennaio 2022) Leonidos Kostrikis, analizzando 24 casi di Covid a Cipro, aveva dichiarato ai media di aver scoperto laibrida(una fusione perfetta tra Delta e Omicron). Il che aveva destato un certo allarme, visto che un ibrido del genere sarebbe risultato incredibilmente virulento e trasmissibile. Ma non è raro trovare sequenze apparentemente ibride che si rivelano, dopo controlli successivi, degli artefatti dovuti a contaminazione o a casi di co-infezione. Infatti le sequenze depositate dal team di ricerca cipriota risultano essere state ritirate dalGisaid, dove erano state precedentemente depositate. La scienza non si fa sui media Così l’annuncio dello scienziato aveva subito trovato lo scetticismo della comunità scientifica, tanto più che tale annuncio era stato fatto tramite la stampa, non attraverso uno ...

