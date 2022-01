David Sassoli è morto | lascia la moglie Alessandra e due figli Aveva 65 anni

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - HuffPostItalia : David Sassoli ricoverato, grave complicanza al sistema immunitario - BorgoNaike : RT @RaiNews: Ursula von der Leyen. 'I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro David' - LilyModiano : RT @vonderleyen: Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassio… -

Il presidente del Parlamento europeo( CHI ERA ) è morto nella notte dell'11 gennaio : era ricoverato in ospedale per una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. In tanti lo stanno ricordando ...8.14 Portavoce:"Uomo buono e tenace" "C'è stata una complicazione negli ultimi giorni che ne ha aggravato drammacamente le condizioni di salute". Così Roberto Cuillo,portavoce di,parlando a Rainews24 della scomparsa del presidente del Parlamento Europeo, avvenuta questa notte ad Aviano. per complicanze al sistema immunitario. Cuillo ha ricordato come...E' morto nella notte il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Ne ha dato notizia in un tweet il suo portavoce Roberto Cuillo. Sassoli si è spento all'1.15 dell'11 gennaio nel Centro di rife ...Il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, è morto. A darne la notizia in un tweet del portavoce, Roberto Cuillo. “Sassoli è deceduto alle 1.15 al Cro di Aviano dove era ricoverato in ospeda ...