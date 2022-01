Covid: ricoveri in aumento al San Pio, deceduti altri due pazienti (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continuano a non arrivare notizie positive dal “San Pio” di Benevento, dove i pazienti ricoverati continuano ad aumentare. L’ospedale comunica di aver raggiunto gli 80 ricoveri: 33 sanniti e 47 residenti in altre province. Attualmente cinque di questi si trovano presso il reparto di terapia intensiva, uno in terapia intensiva neonatale, dodici in pneumologia/sub intensiva, ventitré in malattia infettiva, trentasette in medicina interna e due presso l’area isolamento Covid dedicata al pronto soccorso. Un numero che cresce rispetto alla giornata di ieri, nonostante le quattro dimissioni (3 sanniti) registrate. A rendere ancora più amaro il bollettino dell’azienda ospedaliera sono i due decessi, a perdere la vita due 87enni, uno originario di Paduli e l’altro di San Nicola Manfredi. Questo il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continuano a non arrivare notizie positive dal “San Pio” di Benevento, dove iricoverati continuano ad aumentare. L’ospedale comunica di aver raggiunto gli 80: 33 sanniti e 47 residenti in altre province. Attualmente cinque di questi si trovano presso il reparto di terapia intensiva, uno in terapia intensiva neonatale, dodici in pneumologia/sub intensiva, ventitré in malattia infettiva, trentasette in medicina interna e due presso l’area isolamentodedicata al pronto soccorso. Un numero che cresce rispetto alla giornata di ieri, nonostante le quattro dimissioni (3 sanniti) registrate. A rendere ancora più amaro il bollettino dell’azienda ospedaliera sono i due decessi, a perdere la vita due 87enni, uno originario di Paduli e l’altro di San Nicola Manfredi. Questo il ...

