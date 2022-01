Cosa succede se Soleil Sorge esce dal GF Vip anticipatamente? Alex Belli interviene (Di martedì 11 gennaio 2022) Alex Belli, ospite di Casa Chi, ha svelato un retroscena su Delia Duran dopo aver abbandonato lo studio del Grande Fratello Vip. Successivamente l’attore ha raccontato Cosa potrebbe accadere se Soleil Sorge lasciasse la Casa prima del tempo. “Cosa succede se Soleil esce dal GF Vip?”, Alex Belli risponde Se esce Soleil? Non c’è niente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 11 gennaio 2022), ospite di Casa Chi, ha svelato un retroscena su Delia Duran dopo aver abbandonato lo studio del Grande Fratello Vip. Successivamente l’attore ha raccontatopotrebbe accadere selasciasse la Casa prima del tempo. “sedal GF Vip?”,risponde Se? Non c’è niente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Djokovic vince il ricorso (alla faccia dei giornali italiani). Ma ora è caos: cosa succede ??… - AlbertoBagnai : Citato nel post di oggi, interessante per la parte sanitaria. Che cosa succede quando un urologo legge un elettroca… - gianzy__ : Ma se metto una candela nel microonde cosa succede? - CorraoEmilio : @RapPalermo @ViteAnto @ComunePalermo Stessa cosa succede lungo tutto l'asse viario 'via autonomia Siciliana via amm… - necvinecdolo : RT @boni_castellane: Il mio giudizio è che in Italia fanno come fanno perché i loro interlocutori sono i 70-80enni e non è detto che sbagli… -