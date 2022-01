Calcio: Chiellini, 'Inter favorita ma in una partita secca può succedere di tutto' (Di martedì 11 gennaio 2022) Torino, 11 gen. - (Adnkronos) - “Se ne parlava già a maggio in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta e si diceva che forse era la prima volta non eravamo favoriti in Italia. Ora ancora di più, l'Inter viene da un grande 2021 e sta facendo bene. Con grande serenità, sono loro i favoriti per la vittoria, però in una partita secca può succedere di tutto e paradossalmente quando non sei favorito c'è più attenzione e voglia per provare a vincere un trofeo”. Lo dice il capitano della Juventus Giorgio Chiellini, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro l'Inter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Torino, 11 gen. - (Adnkronos) - “Se ne parlava già a maggio in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta e si diceva che forse era la prima volta non eravamo favoriti in Italia. Ora ancora di più, l'viene da un grande 2021 e sta facendo bene. Con grande serenità, sono loro i favoriti per la vittoria, però in unapuòdie paradossalmente quando non sei favorito c'è più attenzione e voglia per provare a vincere un trofeo”. Lo dice il capitano della Juventus Giorgio, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro l'

