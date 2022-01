ATP Sydney 2022, Andy Murray e Maxime Cressy agli ottavi di finale, out Travaglia (Di martedì 11 gennaio 2022) Si è delineato il quadro dei qualificati agli ottavi di finale dell’ATP di Sydney (Australia). Sul cemento aussie l’esordio dell’ex n.1 del mondo Andy Murray è stato convincente. Lo scozzese, in tabellone grazie a una wild card, ha sconfitto il qualificato norvegese Viktor Durasovic (n.345 del ranking) per 6-3 6-1. Un match dominato da Andy che ha fatto valere il peso dei propri colpi al cospetto del modesto norvegese. Negli ottavi Murray è atteso dal confronto con il georgiano Nikoloz Basilashvili (testa di serie n.2). Missione compiuta anche per il n.43 del mondo Dusan Lajovic. Il serbo si è imposto contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.51 del ranking) per 7-6 (5) 6-4. Una sfida nella quale Lajovic ha saputo giocare al ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Si è delineato il quadro dei qualificatididell’ATP di(Australia). Sul cemento aussie l’esordio dell’ex n.1 del mondoè stato convincente. Lo scozzese, in tabellone grazie a una wild card, ha sconfitto il qualificato norvegese Viktor Durasovic (n.345 del ranking) per 6-3 6-1. Un match dominato dache ha fatto valere il peso dei propri colpi al cospetto del modesto norvegese. Negliè atteso dal confronto con il georgiano Nikoloz Basilashvili (testa di serie n.2). Missione compiuta anche per il n.43 del mondo Dusan Lajovic. Il serbo si è imposto contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.51 del ranking) per 7-6 (5) 6-4. Una sfida nella quale Lajovic ha saputo giocare al ...

